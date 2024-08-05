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Зеленський заслухав доповідь від Сирського щодо ситуації на фронті

Понеділок 05 серпня 2024 19:43
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Зеленський заслухав доповідь від Сирського щодо ситуації на фронті Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський надав доповідь щодо ситуації на фронті та потреб українських військових.

Про це розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення.

За словами Зеленського, Сирський наразі перебуває безпосередньо на передовій. Там він у бойових бригадах і на місцях з’ясовує конкретні потреби та ситуацію на кожному напрямку.

"Дуже важливо, щоб командири всіх рівнів - від найвищого - мали прямий контакт із передовою, безпосередньо там були - з воїнами, які виконують найскладніші завдання. Багато вже для цього зроблено, і я вдячний кожному командиру, який справді зі своїми солдатами", - заявив президент.

Раніше Генштаб повідомляв, що росіяни намагаються прорвати оборону на Сіверському напрямку. Попри це Сили оборони України стримують наступ російських окупантів.

Окрім того, а початку серпня в Інституті вивчення війни, на фронті фіксується просування російських окупантів поблизу Куп'янська, Сватового, Часового Яру, Торецька та на заході Запорізької області.

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