Зеленский заслушал доклад от Сырского по ситуации на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предоставил доклад по ситуации на фронте и потребностям украинских военных.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его обращение.

По словам Зеленского, Сырский находится непосредственно на передовой. Там он в боевых бригадах и на местах выясняет конкретные потребности и ситуацию по каждому направлению.

"Очень важно, чтобы командиры всех уровней - от самого высокого - имели прямой контакт с передовой, непосредственно там были - с воинами, которые выполняют самые сложные задачи. Многое уже для этого сделано, и я благодарен каждому командиру, который действительно со своими солдатами", - заявил президент.

Ранее Генштаб сообщал, что россияне пытаются прорвать оборону на Северском направлении. Несмотря на это, Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов.

Кроме того, в начале августа в Институте изучения войны, на фронте фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Купянска, Сватового, Часового Яра, Торецка и на западе Запорожской области.

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