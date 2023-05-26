Зеленський заслухав доповідь Сирського і похвалив роботу військових на Донбасі

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь про ситуацію на фронті від командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

Як пише РБК-Україна, про це він повідомив у вечірньому зверненні в п'ятницю, 26 травня, у своєму Telegram-каналі.

За його словами, Сирський доповів про ситуацію на відповідних напрямків на Донбасі.

"Наші воїни роблять там неймовірні речі. Кожна відбита в окупантів позиція, кожна зайнята нашими силами висота - це нові й нові аргументи для світу, що Україна може перемогти. Дякую кожному воїну", - сказав Зеленський.

Ситуація на фронті

Станом на 26 травня росіяни зосередили свої наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, а українські військові знищили засіб протиповітряної оборони ворога.

Окрім цього Росія веде постійний обстріл українських міст ракетами та безпілотниками Так, 26 травня, російські окупанти вдалися до ракетного обстрілу Дніпра. Внаслідок атаки є двоє загиблих та багато постраждалих.

Окупанти під час обстрілу поцілили ракетами по будівлі поліклініки та ветеринарної клініки. Усі подробиці обстрілу Дніпра - читайте у матеріалі РБК-Україна.