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Зеленський заслухав доповідь Сирського і похвалив роботу військових на Донбасі

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Україна, П'ятниця 26 травня 2023 19:59
Зеленський заслухав доповідь Сирського і похвалив роботу військових на Донбасі Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь про ситуацію на фронті від командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

Як пише РБК-Україна, про це він повідомив у вечірньому зверненні в п'ятницю, 26 травня, у своєму Telegram-каналі.

За його словами, Сирський доповів про ситуацію на відповідних напрямків на Донбасі.

"Наші воїни роблять там неймовірні речі. Кожна відбита в окупантів позиція, кожна зайнята нашими силами висота - це нові й нові аргументи для світу, що Україна може перемогти. Дякую кожному воїну", - сказав Зеленський.

Ситуація на фронті

Станом на 26 травня росіяни зосередили свої наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, а українські військові знищили засіб протиповітряної оборони ворога.

Окрім цього Росія веде постійний обстріл українських міст ракетами та безпілотниками Так, 26 травня, російські окупанти вдалися до ракетного обстрілу Дніпра. Внаслідок атаки є двоє загиблих та багато постраждалих.

Окупанти під час обстрілу поцілили ракетами по будівлі поліклініки та ветеринарної клініки. Усі подробиці обстрілу Дніпра - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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