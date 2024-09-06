UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський: зараз немає загрози наступу для Сум з боку Росії

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Зараз не спостерігається загрози російського наступу на місто Суми. Загрозу вдалося відігнати завдяки діям українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

"Завдяки нашим діям зараз немає жодної загрози, що Росія розпочне нову офензиву (наступ, - ред.) на нашу територію проти міста Суми, як це було у травні, коли Путін розпочав наступ проти нашого міста Харкова", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що також спостерігаються зміни у загальній ситуації у війні.

 

 

Курська операція України

Нагадаємо, сьогодні, 6 вересня, рівно місяць від початку наступальної операції ЗСУ у Курській області. Як зазначив Володимир Зеленський, Росія втратила близько 6 тисяч військових під час Курської операції українських військ.

Україна змогла взяти під контроль у Курській області понад 100 населених пунктів. Також у Курській області створили військову комендатуру.

Раніше президент України також заявляв, що території у Курській області будуть утримувати, доки російський диктатор Володимир Путін не сяде за стіл переговорів.

Детальніше про те, як місяць Курської операції позначився на фронті та які є ризики для ЗСУ - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСумська областьКурська областьВійна в УкраїніВійна Росії проти України