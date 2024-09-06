Зеленський: зараз немає загрози наступу для Сум з боку Росії

Курська операція України

Нагадаємо, сьогодні, 6 вересня, рівно місяць від початку наступальної операції ЗСУ у Курській області. Як зазначив Володимир Зеленський, Росія втратила близько 6 тисяч військових під час Курської операції українських військ.

Україна змогла взяти під контроль у Курській області понад 100 населених пунктів. Також у Курській області створили військову комендатуру.

Раніше президент України також заявляв, що території у Курській області будуть утримувати, доки російський диктатор Володимир Путін не сяде за стіл переговорів.

Детальніше про те, як місяць Курської операції позначився на фронті та які є ризики для ЗСУ - у матеріалі РБК-Україна.

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