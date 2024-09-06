Зеленский: сейчас нет угрозы наступления для Сум со стороны России

Курская операция Украины

Напомним, сегодня, 6 сентября, ровно месяц с начала наступательной операции ВСУ в Курской области. Как отметил Владимир Зеленский, Россия потеряла около 6 тысяч военных во время Курской операции украинских войск.

Украина смогла взять под контроль в Курской области более 100 населенных пунктов. Также в Курской области была создана военная комендатура.

Ранее президент Украины также заявлял, что территории в Курской области будут удерживать до тех пор, пока российский диктатор Владимир Путин не сядет за стол переговоров.

Детальнее о том, как месяц Курской операции отразился на фронте и какие риски есть для ВСУ - в материале РБК-Украина.

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