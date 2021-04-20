ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский запускает конкурс на новых суддей КСУ

Новина українською → Вторник 20 апреля 2021 21:15
Зеленский запускает конкурс на новых суддей КСУ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании конкурсной комиссии для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины (КСУ). Предложения по персональному составу этой комиссии должны быть внесены в течение 10 дней.

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.

Комиссия будет осуществлять отбор кандидатур на должности судей КСУ по квоте президента.

Предложения по составу этой комиссии должен внести руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Кроме того, этим указом признается утратившим силу указ президента Украины от 4 октября 2017 года № 306 "О конкурсной комиссии для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины".

Напомним, Верховная рада изменила требования к судьям Конституционного суда Украины. Народные депутаты предусмотрели эту норму в законопроекте №4535.

Как писало РБК-Украина, ранее президент Владимир Зеленский своим указом фактически лишил полномочий главу Конституционного суда Александра Тупицкого.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Конституционный суд Украины
NEWS
Четвертая волна коронавируса может быть более угрожающей из-за новых штаммов, - Радуцкий
Четвертая волна коронавируса может быть более угрожающей из-за новых штаммов, - Радуцкий
DAILY
Александр Ткаченко: Я не совсем понимаю, что такое "украинский русский язык"
Сергей Щербина, Милан Лелич Александр Ткаченко: Я не совсем понимаю, что такое "украинский русский язык"