Зеленский запускает конкурс на новых суддей КСУ
Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании конкурсной комиссии для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины (КСУ). Предложения по персональному составу этой комиссии должны быть внесены в течение 10 дней.
Комиссия будет осуществлять отбор кандидатур на должности судей КСУ по квоте президента.
Предложения по составу этой комиссии должен внести руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Кроме того, этим указом признается утратившим силу указ президента Украины от 4 октября 2017 года № 306 "О конкурсной комиссии для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины".
Напомним, Верховная рада изменила требования к судьям Конституционного суда Украины. Народные депутаты предусмотрели эту норму в законопроекте №4535.
Как писало РБК-Украина, ранее президент Владимир Зеленский своим указом фактически лишил полномочий главу Конституционного суда Александра Тупицкого.