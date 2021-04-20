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Зеленський запускає конкурс на нових суддів КСУ

Новость на русском → Вівторок 20 квітня 2021 21:15
Зеленський запускає конкурс на нових суддів КСУ Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення конкурсної комісії для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України (КСУ). Пропозиції щодо персонального складу цієї комісії мають бути внесені протягом 10 днів.

Про це повідомляє прес-центр Офісу президента.

Комісія здійснюватиме відбір кандидатур на посади суддів КСУ за квотою президента.

Пропозиції щодо складу цієї комісії має внести керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Крім того, цим указом визнається таким, що втратив чинність, указ президента України від 4 жовтня 2017 року № 306 "Про конкурсну комісію для здійснення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України щодо осіб, яких призначає президент України".

Нагадаємо, Верховна рада змінила вимоги до суддів Конституційного суду України. Народні депутати передбачили цю норму у законопроекті №4535.

Як писало РБК-Україна, раніше президент Володимир Зеленський своїм указом фактично позбавив повноважень главу Конституційного суду Олександра Тупицького.

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