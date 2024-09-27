Зеленський запросив Трампа в Україну: що він відповів

Під час прес-конференції за результатами зустрічі Зеленський запропонував Трампу відвідати України.

"Обов'язково. Це прекрасна країна", - відповів йому Трамп.

Однак Трамп не відповів, коли саме може відбутись такий візит. Цікаво і те, що під час своєї каденції на посаді президента США з 20 січня 2017 року до 20 січня 2021 року Трамп так і не відвідав Україну.

Що передувало

Сьогодні, 27 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом у Нью-Йорку.

Попри те, що раніше повідомлялось про те, що зустріч скасовано - вона все ж відбулась.

На ній Зеленський мав представити Трампу план перемоги, який до цього вже було показано президенту США Джо Байдену та кандидату у президенти США від демократів Камалі Гарріс.