Зеленський запросив Трампа в Україну: що він відповів

Президент України Володимир Зеленський запросив кандидата у президенти США Дональда Трампа відвідати Україну. Той відповів, що "обов'язково приїде".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Під час прес-конференції за результатами зустрічі Зеленський запропонував Трампу відвідати України.
"Обов'язково. Це прекрасна країна", - відповів йому Трамп.
Однак Трамп не відповів, коли саме може відбутись такий візит. Цікаво і те, що під час своєї каденції на посаді президента США з 20 січня 2017 року до 20 січня 2021 року Трамп так і не відвідав Україну.
Сьогодні, 27 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом у Нью-Йорку.
Попри те, що раніше повідомлялось про те, що зустріч скасовано - вона все ж відбулась.
На ній Зеленський мав представити Трампу план перемоги, який до цього вже було показано президенту США Джо Байдену та кандидату у президенти США від демократів Камалі Гарріс.
Головні підсумки візиту Зеленського до США - у матеріалі РБК-Україна.
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