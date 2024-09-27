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Зеленский пригласил Трампа в Украину: что он ответил

Фото: президент Владимир Зеленский и Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил кандидата в президенты США Дональда Трампа посетить Украину. Тот ответил, что обязательно приедет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В ходе пресс-конференции по результатам встречи Зеленский предложил Трампу посетить Украину.

"Обязательно. Это прекрасная страна", – ответил ему Трамп.

Однако Трамп не ответил, когда именно может состояться визит. Интересно и то, что во время своей каденции на посту президента США с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года Трамп так и не посетил Украину.

Что предшествовало

Сегодня, 27 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

Несмотря на то, что ранее сообщалось о том, что встреча отменена, она все же состоялась.

На ней Зеленский должен был представить Трампу план победы, который ранее уже был показан президенту США Джо Байдену и кандидату в президенты США от демократов Камали Гаррис.

Главные итоги визита Зеленского в США - в материале РБК-Украина.

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