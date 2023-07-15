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Зеленський запросив Південну Корею приєднатися до гарантій G7 для України

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Київ, Субота 15 липня 2023 15:10
Зеленський запросив Південну Корею приєднатися до гарантій G7 для України Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський запросив Південну Корею приєднатися до гарантій безпеки G7 для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави під час пресконференції з президентом Південної Кореї.

"Я запросив Республіку Корея приєднатися до погодженої з лідерами "Групи семи" декларації про підтримку України", - сказав Зеленський.

За словами двох президентів, Південна Корея надає Україні гуманітарну допомогу, зокрема у розмінування, економічну та міжнародну підтримку. Лідер Юн Сок Йоль зазначив, що його країна підтримує українську формулу миру та прагне допомогти у її реалізації.

"У сфері реабілітації ми потребуємо нової масштабної реабілітаційної галузі. Запросив Республіку Корея проявити своє лідерство у створення в Україні реабілітаційних центрів. Звичайно, ми обговорили економічну співпрацю. Це і енергетика, і транспорт, і залізниця, і створення виробництв в Україні", - додав Зеленський.

Крім того, президент Південної Кореї наголосив, що Сеул приєднається до програми післявоєнної відбудови України. Країна вже допомагає у реконструкції пошкоджених українських шкіл.

Нагадаємо, сьогодні, 15 липня, президент Південної Кореї та перша леді прибули з офіційним візитом до України. Це перший в історії двосторонніх відносин візит лідера Південної Кореї до України.

Юн Сок Йоль відвідав Бучу, а також зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Після переговорів вони дали спільну пресконференцію.

Гарантії безпеки для України

Під час саміту НАТО у Вільнюсі країни G7 ухвалили спільну декларацію про гарантії безпеки для України. Вони передбачають довгострокову підтримку у сфері безпеки та економіки для нашої країни.

Крім того, вже шість країн погодилися приєднатися до гарантій. Мова йде про Чехію, Данію, Нідерланди, Норвегію, Іспанію та Швецію.

Більше про гарантії безпеки для нашої країни можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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