Зеленський запросив новообраного президента Чехії відвідати Україну

Володимир Зеленський привітав новообраного президента Чехії з перемогою на виборах і запросив відвідати Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави держави.
"Особисто привітав Петера Павела з перемогою на виборах президента Чехії. Подякував йому та чеському народу за непохитну підтримку. Запросив його відвідати Україну", - написав Зеленський.
Нагадаємо, на президентських виборах у Чехії переміг Петр Павел, який активно підтримував Україну у її протидії російському вторгненню.
Окрім того, новообраний президент Чехії підтвердив, що збирається навесні приїхати до України.
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