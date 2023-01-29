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Зеленський запросив новообраного президента Чехії відвідати Україну

Фото: президент України Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Володимир Зеленський привітав новообраного президента Чехії з перемогою на виборах і запросив відвідати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави держави.

"Особисто привітав Петера Павела з перемогою на виборах президента Чехії. Подякував йому та чеському народу за непохитну підтримку. Запросив його відвідати Україну", - написав Зеленський.

Нагадаємо, на президентських виборах у Чехії переміг Петр Павел, який активно підтримував Україну у її протидії російському вторгненню.

Окрім того, новообраний президент Чехії підтвердив, що збирається навесні приїхати до України.

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Володимир ЗеленськийЧехія