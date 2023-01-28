ua ru
Сб, 28 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Чехії завершили підрахунок голосів: результати виборів президента

Новость на русском →
Чехія, Субота 28 січня 2023 21:22
У Чехії завершили підрахунок голосів: результати виборів президента Фото: У Чехії завершили підрахунок голосів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 28 січня, у Чехії завершили підрахунок голосів на виборах президента країни. Явка виборців склала 70,25%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на чеське статистичне управління, про яке пише Denik.cz.

Зазначається, що генерал НАТО Петер Павел набрав 58,32% (3 358 926 голосів). Його конкурент Андрій Бабіш набрав 41,67% (2 400 271 голос).

Петер Павел чеський політик та відставний генерал. Голова Військового комітету НАТО з 2015 до 2018 року, до цього - командувач Генерального штабу армії Чеської Республіки з 2012 до 2015 року.

Нагадаємо, що на президентських виборах у Чехії, за попередніми даними, перемагає Петр Павел, який активно підтримував Україну у її протидії російському вторгненню.

Президент України Володимир Зеленський привітав екс-генерала НАТО Петера Павела з перемогою на президентських виборах у Чехії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чехія
NEWS
У НАТО заявили про готовність до прямої конфронтації з Росією
У НАТО заявили про готовність до прямої конфронтації з Росією
DAILY
Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор