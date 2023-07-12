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Зеленський про запрошення України в НАТО: це був дуже важливий момент

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Україна, Середа 12 липня 2023 13:31
Зеленський про запрошення України в НАТО: це був дуже важливий момент Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Запрошення України до НАТО було дуже важливим моментом, який можна порівняти з моментом кандидатства України в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спільної прес-конференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Що стосується запрошення, я розумію що це технічний сигнал, але якщо ми подивимось на це як на серйозний фактор мотивації українського суспільства, то для мене як для президента це був дуже важливий момент", - сказав він.

Зеленський зізнався, що порівнює цей факт з моментом кандидатства України в ЄС.

"Кандидатство в ЄС - це так само був сигнал.В кандидатстві немає членства в ЄС, але в кандидатстві є потужна мобілізація для України. Є потужний сигнал для Росії: Україна не член якогось іншого союзу, а хоче бути членом конкретного Європейського союзу. І буде конкретно незалежною державою. Що стосується запрошення це також є сигналом", - пояснив Зеленський.

Україна та ЄС

Україна минулого року набула статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Тепер необхідно виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку. Зокрема, за даними Reuters, Україна виконала дві з семи умов, які необхідні для початку переговорів. Нещодавно стало відомо, що Європейський парламент хоче, щоб Європейський Союз розпочав серйозні переговори про членство України в ЄС у середині грудня цього року.

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