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Європарламент хоче розпочати переговори щодо членства України в ЄС: названі терміни

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Четвер 29 червня 2023 21:39
Європарламент хоче розпочати переговори щодо членства України в ЄС: названі терміни Фото: голова Європейського парламенту Роберта Метсола (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський парламент хоче, щоб Європейський союз розпочав серйозні переговори про членство України в ЄС у середині грудня цього року.

Про це заявила голова Європейського парламенту Роберта Метсола, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Ми маємо дотриматися наших обіцянок щодо початку переговорів. Зусилля України з проведення реформ були екстраординарними, навіть і особливо під час війни", - заявила вона.

Голова Європарламенту заявила, що якщо критерії реформ були достатньою мірою виконані, на що ЄС має відповісти.

"І я зберігаю оптимізм, що це може бути досягнуто цього року", - заявила вона.

Шлях України до вступу до ЄС

Україна минулого року отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Це означає, що Україна має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку.

Українські офіційні представники вже кілька разів озвучували очікування, що переговори про вступ до Євросоюзу можуть розпочатися цього року.

ЄС оголосив проміжний усний звіт про прогрес України щодо виконання цих рекомендацій. Восени має бути поданий письмовий звіт. Україна розраховує, що переговори щодо вступу до ЄС розпочнуться до кінця 2023 року.

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