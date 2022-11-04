Зеленський запропонував "знайти місце" у Брюсселі для заборонених в Україні партій

"Які партії були заборонені в Україні? Ви хочете сказати, російські партії? Якщо хтось у Брюсселі за них турбується, хай вони знайдуть місце для цих партій там. Мені б хотілося побачити, як вони співіснуватимуть із цими партіями, коли вони продемонструють їм свої європейські цінності", - сказав президент.

Як відомо, Володимир Зеленський наприкінці березня оголосив про припинення за рішенням Ради національної безпеки та оборони на період воєнного стану діяльності низки опозиційних партій, які пов'язані з Росією.