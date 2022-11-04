ua ru
Пт, 04 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский предложил "найти место" в Брюсселе для запрещенных в Украине партий

Новина українською →
Украина , Пятница 04 ноября 2022 10:18
Зеленский предложил "найти место" в Брюсселе для запрещенных в Украине партий Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Владимир Зеленский предложил "найти место" в Брюсселе для партий, чья деятельность была запрещена в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Владимира Зеленского испанской газете El País.

"Какие партии были запрещены на Украине? Вы хотите сказать, русские партии?Если кто-то в Брюсселе за них беспокоится, пусть они найдут место для этих партий там. Мне бы хотелось увидеть, как они будут сосуществовать с этими партиями, когда они продемонстрируют им свои европейские ценности", - сказал президент.

Как известно, Владимир Зеленский в конце марта объявил о приостановке по решению Совета национальной безопасности и обороны на период военного положения деятельности ряда оппозиционных партий, связанных с Россией.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Зеленский отреагировал на вывод МАГАТЭ по поводу "грязной бомбы".

Также ранее мы писали, что Верховная Рада приняла постановления по прекращению депутатских полномочий Игоря Васильковского ("Слуга народа") и Вадима Рабиновича (ОПЗЖ).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Брюссель
NEWS
При отключении света исчезает связь и интернет. Почему так происходит и что делать
При отключении света исчезает связь и интернет. Почему так происходит и что делать
DAILY
Что происходит в Кабмине Шмыгаля и зачем Зеленскому слияние министерств
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Что происходит в Кабмине Шмыгаля и зачем Зеленскому слияние министерств