Зеленський запропонував Раді призначити Шмигаля міністром оборони

"Сьогодні я вже підписав документи до Верховної Ради України про Дениса Шмигаля як нового міністра оборони", - розповів президент.



Він уточнив, що тепер Міноборони управлятиме і стратегічними галузями промисловості.

До слова, міністра оборони та міністра закордонних справ в Україні призначають за особливою процедурою. Кандидатів на ці посади вносить президент, а остаточне рішення ухвалює Верховна Рада.

Решту міністрів пропонує прем'єр-міністр, і саме він формує склад Кабміну, за який потім голосує парламент.