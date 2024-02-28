Зеленський запропонував країнам Західних Балкан провести спільний оборонний форум

"Під час повномасштабної війни ми довели, що можливо вистояти та подолати навіть ворога, який здавався одним із найсильніших у світі. Кожна нація може стати успішною в обороні, коли різні нації співпрацюють, а люди є достатньо вмотивованими, щоб бути стійкими. І ми пропонуємо поєднати та посилити такий наш досвід. Ми горді тому, що є близько 500 оборонних компаній, які ведуть свою діяльність в Україні в різних сферах. І кожна з них додає сили", - сказав глава держави.

При цьому він додав, що цього не досить, щоб перемогти російського диктатора Володимира Путіна. Зеленський зазначив, що є проблеми з постачанням боєприпасів, які впливають на ситуацію на полі бою.

Президент підкреслив, що Україна зацікавлена у співробітництві з балканськими країнами та усіма партнерами, а урядова команда презентує деталі.

"Ми пропонуємо провести спеціальний україно-балканський форум оборонних індустрій у Києві або в одній із ваших столиць", - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що все те, що робить країни хорошими партнерами, водночас робить Путіна слабшим.

"Ось чому він інвестує так багато у кризи. Він точно знає, що слугує його інтересам. Нам треба побачити точно, що працює в наших інтересах. І саме в такий спосіб ми будемо захищеними", - додав глава держави.

Візит Зеленського в Албанію

В ніч на 28 лютого стало відомо про приїзд президента України Володимира Зеленського в Албанію. Він взяв участь у саміті "Україна - Південно-Східна Європа". Також там участь взяли лідери Албанії, Сербії, Північної Македонії, Косова, Боснії і Герцеговини та Чорногорії.

Крім того, глава держави зустрівся з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою, сторони підписали про дружбу і співпрацю між двома країнами.

До візиту на Західні Балкани український лідер відвідав Саудівську Аравію.