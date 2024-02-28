Зеленский предложил странам Западных Балкан провести совместный оборонный форум

"Во время полномасштабной войны мы доказали, что возможно выстоять и преодолеть даже врага, который казался одним из сильнейших в мире. Каждая нация может стать успешной в обороне, когда разные нации сотрудничают, а люди достаточно мотивированы, чтобы быть устойчивыми. И мы предлагаем объединить и усилить такой наш опыт. Мы гордимся потому, что есть около 500 оборонных компаний, которые ведут свою деятельность в Украине в разных сферах. И каждая из них придает силы", - сказал глава государства.

При этом он добавил, что этого недостаточно, чтобы победить российского диктатора Владимира Путина. Зеленский отметил, что есть проблемы с поставками боеприпасами, которые влияют на ситуацию на поле боя.

Президент подчеркнул, что Украина заинтересована в сотрудничестве с балканскими странами и всеми партнерами, а правительственная команда представляет детали.

"Мы предлагаем провести специальный украино-балканский форум оборонных индустрий в Киеве или одной из ваших столиц", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что все то, что делает страны хорошими партнерами, в то же время делает Путина слабее.

"Вот почему он инвестирует так много в кризисы. Он точно знает, что служит его интересам. Нам нужно увидеть точно, что работает в наших интересах. И именно таким образом мы будем защищены", - добавил глава государства.

Визит Зеленского в Албанию

В ночь на 28 февраля стало известно о приезде президента Украины Владимира Зеленского в Албанию. Он принял участие в саммите "Украина - Юго-Восточная Европа". Также там приняли участие лидеры Албании, Сербии, Северной Македонии, Косово, Боснии и Герцеговины и Черногории.

Кроме того, глава государства встретился с премьер-министром Албании Эдди Рамой, стороны подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

До визита на Западные Балканы украинский лидер посетил Саудовскую Аравию.