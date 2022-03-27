В ОП ответили Роскомнадзору на запрет интервью Зеленского: феерически трусливо и позорно

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал запрет Роскомнадзора на трансляцию интервью украинского лидера Владимира Зеленского. Он назвал несколько причин такого поведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал Подоляка в Telegram .

Советник руководителя Офиса Президента высказался по поводу решения Роскомнадзора о запрете на публикацию интервью Владимира Зеленского российским журналистам.

"РФ действительно хочет быть изгоем. Полноценным. Везде. ... Само по себе поведение Роскомнадзора, как минимум, выглядит феерически трусливо и позорно.", - написал Подоляк.

По его словам такое решение принято потому что в случае публикации, вся ложь российской пропаганды может быть сразу же "обнулена".

"РФ же считает себя "оплотом борьбы за правое дело". Но при этом трусливо поджимает хвост, когда имеется прямая речь другой стороны", - добавил Подоляк.