Зеленский о Запорожской АЭС: Некоторые партнеры предлагали передать станцию под руководство РФ

Президент Владимир Зеленский поделился мнениями по захвату российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции и специфических предложениях отдельных партнеров о ее передаче под контроль РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства .

Зеленский подтвердил, что станция подверглась обстрелам войсками РФ во время захвата. В частности, попали и в энергоблоки.

"Там было больше 100 единиц техники. Они окружили, убили нескольких людей, стреляли по ядерным блокам. Сначала МАГАТЭ сказало, что никаких попаданий не было. Это не правда. Мы нашли. Они попали по ядерному блоку, но есть там достаточно мощная защита. Это большая угроза до сих пор", – отметил президент.

Глава государства рассказал о попытках России взять АЭС под свой технический контроль. Однако даже работники "Росатома" не в восторге от такой идеи.

"На сегодняшний день станция частично оккупирована российскими военными, технические специалисты там наши. Технических специалистов также они привезли из "Росатома". И, скажу вам откровенно, "Росатом" это скрывает, но мы знаем, что российские специалисты хотят уехать оттуда, потому что они не разбираются в некоторых вещах", – пояснил Зеленский.

По его словам, специалисты "Росатома" даже пытаются вернуться в РФ. А отдельные международные партнеры предлагали передать станцию ​​под российское управление.

"Мы отказались, потому что если там наши специалисты – мы несем ответственность. На сегодняшний день технически мы ситуацию контролируем, но там ходят боевики", – резюмировал Зеленский.