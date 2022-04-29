Зеленський про Запорізьку АЕС: Деякі партнери пропонували передати станцію під керівництво РФ

Президент Володимир Зеленський поділився думками щодо захоплення російськими окупантами Запорізької атомної електростанції та специфічних пропозицій окремих партнерів про її передачу під контроль РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави .

Зеленський підтвердив, що станція зазнала обстрілів військами РФ під час захоплення. Зокрема, влучили і в енергоблоки.

"Там було більше 100 одиниць техніки. Вони оточили, вбили декількох людей, стріляли по ядерних блоках. Спочатку МАГАТЕ сказало, що ніяких влучань не було. Це не є правда. Ми знайшли. Вони влучили по ядерному блоку, але є там достатньо потужний захист. Це велика загроза досі", – відзначив президент.

Глава держави розповів про спроби Росії взяти АЕС під свій технічний контроль. Проте, навіть працівники "Росатому" не в захваті від такої ідеї.

"На сьогодні станція частково окупована російськими військовими, технічні спеціалісти там наші. Технічних спеціалістів також вони привезли з "Росатому". І, скажу вам відверто, "Росатом" це приховує, але ми знаємо, що російські спеціалісти хочуть поїхати звідти, тому що вони не знаються в деяких речах", – пояснив Зеленський.

За його словами, фахівці "Росатому" навіть намагаються повернутися до РФ. Натомість окремі міжнародні партнери пропонували передати станцію під російське управління.

"Ми відмовилися, бо якщо там наші спеціалісти – ми несемо відповідальність. На сьогодні технічно ми ситуацію контролюємо, але там ходять бойовики", – резюмував Зеленський.