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Зеленский о ЧАЭС во время оккупации: нам повезло, что в РФ не было специалистов

Новина українською →
Пятница 29 апреля 2022 20:10
Зеленский о ЧАЭС во время оккупации: нам повезло, что в РФ не было специалистов Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные не имели собственных специалистов во время захвата ЧАЭС. Это спасло жизни нашим специалистам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского польским СМИ.

"Нам повезло, что таких специалистов у оккупантов не было и они начали бояться, потому что очень плохо стало многим людям, их забрали, их скрывали. Я не знаю, живы ли они. Они зашли в радиоактивные места и из - за того, что у них не было специалистов, они оставили живыми наших", - заявила президент.

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