Зеленський записав чергове відеозвернення: головні заяви

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський анонсував закриття кордону з 27 березня

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення через коронавірус в Україні. Детальніше про основні заяви президента - у матеріалі РБК-Україна.

Учора Кабінет Міністрів на один місяць запровадив режим надзвичайної ситуації. Це важливе рішення для здоров’я... Опубліковано Володимиром Зеленським Четвер, 26 березня 2020 р.

Про НС

Зеленський заявив, що вчора Кабмін на місяць запровадив режим надзвичайної ситуації.

"Це важливе рішення, його не слід плутати з надзвичайним станом. НС - це тимчасовий правовий режим, він не обмежує конституційні права громадян. Це режим не про диктатуру, це про дисципліну", - сказав Зеленський.

Про закриття кордону

До кінця п'ятниці, 27 березня, буде закрито держкордон та припинено усі пасажирські перевезення.

"Сьогодні ми вже не маємо часу чекати (повернення українців додому, - ред.), ми опинилися перед важким вибором: між громадянами, що за кордоном, та безпекою 40 млн громадян всередині країни. Наш обов'язок піклуватися про конжного, про тих хто не зможе повернутися у найближчі дні подбають диппредставництва та українські громади за кордоном. Ми поступово повертатимемо вас з-за кордону, але з урахуванням епідемічної ситуації у місці вашого перебування, а також готовності медсистеми до вашої обовязкової ізоляції", - заявив він.

Про підвищення цін

Зеленський заявив, що держава зробить все, щоб не допустити зростання цін на продукти і товари першої необхідності.

"Оскільки заклики до совісті деяких продавців не допомогли, буде пакет жорстких заходів, якій зіпсує плани усім спекулянтам", - сказав він.

Про маски та тести

За словами президента, вночі із Південної кореї вилітає літак, який має доставити 100 тис. тест-систем ПЛР.

"Завтра чекаємо прибуття з Китаю близько 200 тис. спеціальних медичних респіраторів. Захисні костюми для лікарів, 100 тис. ПЛР тестів, апарати штучної вентиляції легенів, маски для аптек", -розповів він.

Крім того, він додав, що запущено виробництво багаторазових захисних костюмів і вже через три доби буде готова перша партія.

Про VIP-палати

За словами Зеленського, прем'єр-міністру поставлено завдання вирішити питання так званих VIP-палат та відмінити усі нормативні акти, які цього вимагають.

"У нас не совок і не буде ніяких люксових палат для членів ЦК. У жодного політика чи бізнесмена у держлікарнях не буде кращих умов, ніж у звичайного українця", - наголосив він.

"Я наполегливо рекомендую керівникам медзакладів не перетворюватися у готельєрів, не займатися торгівлею палатами, інакше будуть санкції", - додав він.