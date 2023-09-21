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Зеленський покине Вашингтон із пакетом військової допомоги на зиму, - ЗМІ

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський покине Вашингтон із новим пакетом військової допомоги на зиму від Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами американського чиновника, новий пакет допомоги включатиме додаткові артилерійські, протитанкові, зенітні та протиповітряні засоби, що дадуть змогу краще оснастити Україну для продовження контрнаступу і не тільки. 

"Зеленський залишить Білий дім зі значним пакетом додаткових коштів, які допоможуть у забезпеченні оборони в найближчій і довгостроковій перспективі", - сказав цей чиновник. 

Очікується, що пакет засобів ППО також допоможе Україні захистити своє небо напередодні суворої зими, коли очікується збільшення кількості ударів по критично важливих об'єктах інфраструктури з боку Росії.  

Водночас до пакета не входять армійські тактичні ракетні комплекси, відомі як ATACMS, які дали б змогу українським військовим завдавати ударів по цілях великої дальності.

Закордонний тур Зеленського

Цього тижня президент України Володимир Зеленський прибув до США. Він взяв участь у Генасамблеї ООН, на полях якої провів низку зустрічей.

Сьогодні Зеленський розпочав візит до Вашингтона. Очікується, що президент зустрінеться з американським лідером Джо Байденом, а також відвідає Капітолійський пагорб.

За даними ЗМІ, президент України також уперше з початку повномасштабної війни полетить до Канади.

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