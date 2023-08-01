Зеленський про закриту доповідь Буданова: окупанти відчують наслідки

"Була окрема детальна доповідь керівника ГУР Буданова", - сказав президент.

Він не навів детальної інформації щодо цієї доповіді. За його словами, окупанти точно відчують наслідки нашої роботи.

"Серйозно відчують", - додав президент.

Нарада із силовиками та військовими

Сьогодні зранку Зеленський заслухав доповіді силовиків та військових. Серед тем - наслідки ворожих обстрілів та ситуація на фронті.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів президенту про атаки на прикордонні області та обстріл Харкова, який окупанти цієї ночі атакували 5 дронами-камікадзе.

Також очільник Служби безпеки України генерал Василь Малюк доповів про завершення робіт з усунення наслідків обстрілу Кривого Рогу, Херсона.

"Заслухав головкома Залужного щодо ситуації на фронті. Також доповіли командувачі Сирський і Тарнавський. Деталі застосування ППО - командувач Олещук", - зазначив глава держави.