Зеленский о закрытом докладе Буданова: оккупанты почувствуют последствия

"Был отдельный подробный доклад руководителя ГУР Буданова", - сказал президент.

Он не привел детальной информации относительно этого доклада. По его словам, оккупанты точно почувствуют последствия нашей работы.

"Серьезно почувствуют", - добавил президент.

Совещание с силовиками и военными

Сегодня утром Зеленский заслушал доклады силовиков и военных. Среди тем - последствия вражеских обстрелов и ситуация на фронте.

Министр внутренних дел Игорь Клименко доложил президенту об атаках на приграничные области и обстреле Харькова, который оккупанты этой ночью атаковали 5 дронами-камикадзе.

Также глава Службы безопасности Украины генерал Василий Малюк доложил о завершении работ по устранению последствий обстрела Кривого Рога, Херсона.

"Заслушал главкома Залужного по ситуации на фронте. Также доложили командующие Сырский и Тарнавский. Детали применения ПВО - командующий Олещук", - отметил глава государства.