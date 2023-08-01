Зеленський про закриту доповідь Буданова: окупанти відчують наслідки
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 1 серпня, заслухав закриту доповідь керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави України у Facebook.
"Була окрема детальна доповідь керівника ГУР Буданова", - сказав президент.
Він не навів детальної інформації щодо цієї доповіді. За його словами, окупанти точно відчують наслідки нашої роботи.
"Серйозно відчують", - додав президент.
Нарада із силовиками та військовими
Сьогодні зранку Зеленський заслухав доповіді силовиків та військових. Серед тем - наслідки ворожих обстрілів та ситуація на фронті.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів президенту про атаки на прикордонні області та обстріл Харкова, який окупанти цієї ночі атакували 5 дронами-камікадзе.
Також очільник Служби безпеки України генерал Василь Малюк доповів про завершення робіт з усунення наслідків обстрілу Кривого Рогу, Херсона.
"Заслухав головкома Залужного щодо ситуації на фронті. Також доповіли командувачі Сирський і Тарнавський. Деталі застосування ППО - командувач Олещук", - зазначив глава держави.
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