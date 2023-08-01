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Зеленський про закриту доповідь Буданова: окупанти відчують наслідки

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Україна, Вівторок 01 серпня 2023 21:52
Зеленський про закриту доповідь Буданова: окупанти відчують наслідки Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 1 серпня, заслухав закриту доповідь керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави України у Facebook.

"Була окрема детальна доповідь керівника ГУР Буданова", - сказав президент.

Він не навів детальної інформації щодо цієї доповіді. За його словами, окупанти точно відчують наслідки нашої роботи.

"Серйозно відчують", - додав президент.

Нарада із силовиками та військовими

Сьогодні зранку Зеленський заслухав доповіді силовиків та військових. Серед тем - наслідки ворожих обстрілів та ситуація на фронті.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів президенту про атаки на прикордонні області та обстріл Харкова, який окупанти цієї ночі атакували 5 дронами-камікадзе.

Також очільник Служби безпеки України генерал Василь Малюк доповів про завершення робіт з усунення наслідків обстрілу Кривого Рогу, Херсона.

"Заслухав головкома Залужного щодо ситуації на фронті. Також доповіли командувачі Сирський і Тарнавський. Деталі застосування ППО - командувач Олещук", - зазначив глава держави.

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