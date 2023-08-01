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Зеленский о закрытом докладе Буданова: оккупанты почувствуют последствия

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Украина, Вторник 01 августа 2023 21:52
Зеленский о закрытом докладе Буданова: оккупанты почувствуют последствия Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 1 августа, заслушал закрытый доклад руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины в Facebook.

"Был отдельный подробный доклад руководителя ГУР Буданова", - сказал президент.

Он не привел детальной информации относительно этого доклада. По его словам, оккупанты точно почувствуют последствия нашей работы.

"Серьезно почувствуют", - добавил президент.

Совещание с силовиками и военными

Сегодня утром Зеленский заслушал доклады силовиков и военных. Среди тем - последствия вражеских обстрелов и ситуация на фронте.

Министр внутренних дел Игорь Клименко доложил президенту об атаках на приграничные области и обстреле Харькова, который оккупанты этой ночью атаковали 5 дронами-камикадзе.

Также глава Службы безопасности Украины генерал Василий Малюк доложил о завершении работ по устранению последствий обстрела Кривого Рога, Херсона.

"Заслушал главкома Залужного по ситуации на фронте. Также доложили командующие Сырский и Тарнавский. Детали применения ПВО - командующий Олещук", - отметил глава государства.

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