Зеленский о закрытом докладе Буданова: оккупанты почувствуют последствия
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 1 августа, заслушал закрытый доклад руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины в Facebook.
"Был отдельный подробный доклад руководителя ГУР Буданова", - сказал президент.
Он не привел детальной информации относительно этого доклада. По его словам, оккупанты точно почувствуют последствия нашей работы.
"Серьезно почувствуют", - добавил президент.
Совещание с силовиками и военными
Сегодня утром Зеленский заслушал доклады силовиков и военных. Среди тем - последствия вражеских обстрелов и ситуация на фронте.
Министр внутренних дел Игорь Клименко доложил президенту об атаках на приграничные области и обстреле Харькова, который оккупанты этой ночью атаковали 5 дронами-камикадзе.
Также глава Службы безопасности Украины генерал Василий Малюк доложил о завершении работ по устранению последствий обстрела Кривого Рога, Херсона.
"Заслушал главкома Залужного по ситуации на фронте. Также доложили командующие Сырский и Тарнавский. Детали применения ПВО - командующий Олещук", - отметил глава государства.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.