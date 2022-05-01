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Зеленский после закона о ленд-лизе вручил Пелоси орден княгини Ольги

Фото: спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Президент Украины Владимир Зеленский вручил спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси орден княгини Ольги. И отметил ее вклад в принятие закона о ленд-лизе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

На встрече Зеленский выразил благодарность США и лично Пелоси за усилия по защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Очень важны сигналы, которые сегодня дают США и президент Байден. Это и недавние мощные шаги по оборонной и финансовой поддержке для Украины, а также решения по ленд-лизу - мы благодарны за это", - отметил он.

Со своей стороны Пелоси передала поздравления от Конгресса, заявив, что США готовы помогать Украине, пока не завершится война против России.

"За весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенной, независимой и демократической Украины президент Владимир Зеленский наградил спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси орденом княгини Ольги", - говорится в сообщении.

Напомним, закон о ленд-лизе предполагает, что президент США должен в течение 60 дней определить ускоренную процедуру поставки вооружений для Украины. Считается, что во время Второй мировой войны ленд-лиз сыграл одну из ключевых ролей в победе над нацизмом.

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Владимир Зеленский