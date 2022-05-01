Зеленський після закону про ленд-лізу вручив Пелосі орден княгині Ольги

На зустрічі Зеленський висловив подяку США і особисто Пелосі за зусилля щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України.

"Дуже важливі сигнали, які сьогодні дають США і президент Байден. Це і недавні потужні кроки з оборонної та фінансової підтримки для України, а також рішення щодо ленд-лізу - ми вдячні за це", - зазначив він.

Зі свого боку Пелосі передала привітання від Конгресу, заявивши, що США готові допомагати Україні, поки не завершиться війна проти Росії.

"За вагомий особистий внесок у зміцнення українсько-американського міждержавного співробітництва, підтримку суверенної, незалежної і демократичної України президент Володимир Зеленський нагородив спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі орденом княгині Ольги", - йдеться в повідомленні.