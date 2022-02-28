Зеленский: заключенных УБД освободят для участия в войне против России

"В условиях военного положения участники боевых действий, украинцы с реальным боевым опытом будут освобождены из-под стражи. И смогут компенсировать свою вину в самых горячих точках войны. Еще с нескольких человек, участников АТО, снимаются все санкции. Ключевое сейчас - оборона", - заявил Зеленский.

Как разъяснила генпрокурор Ирина Венедиктова, это не массовая акция, а очень взвешенный и точечный шаг. Каждый из освобожденных имеет значительный боевой опыт в зоне АТО в 2014-15 годах.

"Все они ярые противники "русского мира", а один вообще автор известной песни украинских болельщиков о главном агрессоре. По каждому индивидуально оценены все риски и механизмы контроля за ними", - отметила генпрокурор.

По ее словам, на сегодня в Украине достаточно воинов, поскольку за два дня мобилизовано почти 100 тысяч граждан, но те, кто оступился, тоже имеют право встать на защиту Родины.