Зеленський закликав Захід допомогти Україні із захистом енергосистеми

Президент Володимир Зеленський закликав Захід підтримати Україну із збільшенням можливостей на імпорт електроенергії та обладнанням й ресурсами для захисту енергосистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ під час засідання Європейської ради.

"Енергетика - одна з основ нормального життя людини. Ми робимо все можливе, щоб відновити виробництво електроенергії та захистити його. І нам потрібне значне збільшення імпорту електроенергії з ЄС, а також підтримка обладнанням та іншими ресурсами для захисту й відновлення нашої енергосистеми", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що путін веде повномасштабну війну проти нашого енергетичного сектору.

"Наш обов'язок - не дати Росії створити прецедент зі знищення енергетики цілої нації. Якщо Росії це вдасться, це стане частиною військових доктрин по всьому світу", - підкреслив президент.

Нагадаємо, за оцінкою Київської школи економіки, збитки та втрати в енергетиці внаслідок вторгнення рф перевищують 56 млрд доларів.