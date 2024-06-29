Зеленский призвал Запад помочь Украине с защитой энергосистемы
Президент Владимир Зеленский призвал Запад поддержать Украину с увеличением возможностей импорта электроэнергии и оборудованием и ресурсами для защиты энергосистемы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в ходе заседания Европейского совета.
"Энергетика – одна из основ нормальной жизни человека. Мы делаем все возможное, чтобы возобновить производство электроэнергии и защитить его. И нам нужно значительное увеличение импорта электроэнергии из ЕС, а также поддержка оборудованием и другими ресурсами для защиты и восстановления нашей энергосистемы", - сказал он.
Он подчеркнул, что путин ведет полномасштабную войну против нашего энергетического сектора.
"Наша обязанность - не дать России создать прецедент по уничтожению энергетики целой нации. Если России это удастся, это станет частью военных доктрин по всему миру", - подчеркнул президент.
Напомним, по оценке Киевской школы экономики, убытки и потери в энергетике в результате вторжения России превышают 56 млрд долларов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.