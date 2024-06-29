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Зеленский призвал Запад помочь Украине с защитой энергосистемы

Суббота 29 июня 2024 21:20
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Зеленский призвал Запад помочь Украине с защитой энергосистемы Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Президент Владимир Зеленский призвал Запад поддержать Украину с увеличением возможностей импорта электроэнергии и оборудованием и ресурсами для защиты энергосистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в ходе заседания Европейского совета.

"Энергетика – одна из основ нормальной жизни человека. Мы делаем все возможное, чтобы возобновить производство электроэнергии и защитить его. И нам нужно значительное увеличение импорта электроэнергии из ЕС, а также поддержка оборудованием и другими ресурсами для защиты и восстановления нашей энергосистемы", - сказал он.

Он подчеркнул, что путин ведет полномасштабную войну против нашего энергетического сектора.

"Наша обязанность - не дать России создать прецедент по уничтожению энергетики целой нации. Если России это удастся, это станет частью военных доктрин по всему миру", - подчеркнул президент.

Напомним, по оценке Киевской школы экономики, убытки и потери в энергетике в результате вторжения России превышают 56 млрд долларов.

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Владимир Зеленский
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