Зеленський закликав Захід дати дозвіл на далекобійність: не можна затягувати

За його словами, очищення українського неба від КАБів РФ, буде сильним кроком, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливий мир. У свою чергу, представники України вже дали всю необхідну інформацію і деталі "нашим партнерам".

Із запитом надати дозволи на далекобійність, Зеленський звернувся Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини.

"Нам потрібні можливості і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що ці рішення - це саме те, що може найбільш правильно вплинути на події