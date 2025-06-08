Зеленський закликав українців зважати на тривогу в найближчі дні

Що передувало

Зазначимо, що у минулу неділю, 1 червня, Служба безпеки України провела унікальну операцію зі знищення стратегічної бомбардувальників Росії.

Безпілотники вразили чотири військові бази, серед яких: "Олєнья", "Іваново", "Дягілєво" та "Бєлая". Згодом голова СБУ Василь Малюк, який безпосередньо керував цією операцією, розповів, що внаслідок ударів було уражено понад 40 літаків стратегічної авіації РФ.

Також в СБУ доповнили, що мова йде про ураження 34% стратегічних носії крилатих ракет або 7 млрд доларів, якщо говорити у грошовому еквіваленті.

Також через декілька днів, 4 червня, була проведена ще одна операція, яка вже стосувалася Кримського мосту. Зокрема, було заміновано опори, і о 04:44 ранку був активований перший вибуховий пристрій. Як результат, під час вибуху було сильно пошкоджено підводні підпірки опор на рівні дна.

Незабаром, між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним відбулася розмова. Після неї американській лідер повідомив, що Путін відповість щодо українською атаки.

Так, в ніч на 6 червня Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами різних типів. Пошкодження фіксувалися у Києві та інших містах нашої країни. Крім того, днями була найпотужніша атака по Харкову за весь час війни.

Цієї ночі агенство Reuters написало, що на думку американських чиновників, Росія ще не дала повноцінну відповідь за атаку БпЛА по її авіабазах. Вони вважають, що найближчим часом Кремль готує масштабний багатовекторний удар, а за словами одного із джерел, атака може бути вже у найближчі дні.

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