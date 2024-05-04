UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський закликав українців бути максимально уважними на Великдень

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Українцям варто бути максимально уважними найближчими днями, оскільки Росія не перестає прагнути нести руїну навіть перед Великоднем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

Як нагадав Зеленський у вечірньому відеозверненні, лише за сьогодні російські війська застосували проти українців 8 ракет різних типів і майже 70 керованих авіабомб.

"Російське зло навіть напередодні Великодня не зменшує свого прагнення нести руїни. І лише від нас із вами - від усіх нас та від усіх, хто дійсно допомагає Україні, - залежить, де саме зупиняться ці руїни та коли програє окупант... Важливо цими днями бути максимально уважними", - наголосив президент.

Водночас він подякував українським військовим у мобільних вогневих групах, Повітряних силах, розрахунках ППО та в інших родах військ, які захищають українське небо.

Великдень в Україні

У неділю, 5 травня, українські християни східного обряду будуть святкувати вже третій Великдень в умовах повномасштабного вторгнення РФ. У Повітряних силах не виключали, що росіяни можуть вдатися до підступних ударів на Великдень, щоб зіпсувати українцям свято.

У зв'язку з загрозою обстрілів на Великдень поліція давала українцям низку рекомендацій.

А Служба безпеки України попереджала про загрозу провокацій поблизу храмів та місць великого скупчення людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийПасха