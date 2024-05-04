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Зеленский призвал украинцев быть максимально внимательными на Пасху

Украина, Суббота 04 мая 2024 21:35
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Зеленский призвал украинцев быть максимально внимательными на Пасху Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинцам следует быть максимально внимательными в ближайшие дни, поскольку Россия не перестает стремиться нести разрушения даже перед Пасхой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

Как напомнил Зеленский в вечернем видеообращении, только сегодня российские войска применили против украинцев 8 ракет различных типов и почти 70 управляемых авиабомб.

"Российское зло даже накануне Пасхи не уменьшает своего стремления нести руины. И только от нас с вами - от всех нас и от всех, кто действительно помогает Украине, - зависит, где именно остановятся эти разрушения и когда проигрывает оккупант... Важно в эти дни быть максимально внимательными", - подчеркнул президент.

В то же время он поблагодарил украинских военных в мобильных огневых группах, Воздушных силах, расчетах ПВО и в других родах войск, защищающих украинское небо.

Пасха в Украине

В воскресенье, 5 мая, украинские христиане восточного обряда будут праздновать уже третью Пасху в условиях полномасштабного вторжения РФ. В Воздушных силах не исключали, что россияне могут пойти на коварные удары на Пасху, чтобы испортить украинцам праздник.

В связи с угрозой обстрелов на Пасху полиция давала украинцам ряд рекомендаций.

Служба безопасности Украины предупреждала об угрозе провокаций вблизи храмов и мест большого скопления людей.

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