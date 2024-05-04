Зеленский призвал украинцев быть максимально внимательными на Пасху

Украинцам следует быть максимально внимательными в ближайшие дни, поскольку Россия не перестает стремиться нести разрушения даже перед Пасхой.

Как напомнил Зеленский в вечернем видеообращении, только сегодня российские войска применили против украинцев 8 ракет различных типов и почти 70 управляемых авиабомб.

"Российское зло даже накануне Пасхи не уменьшает своего стремления нести руины. И только от нас с вами - от всех нас и от всех, кто действительно помогает Украине, - зависит, где именно остановятся эти разрушения и когда проигрывает оккупант... Важно в эти дни быть максимально внимательными", - подчеркнул президент.

В то же время он поблагодарил украинских военных в мобильных огневых группах, Воздушных силах, расчетах ПВО и в других родах войск, защищающих украинское небо.