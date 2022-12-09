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Зеленский призвал создать "правовой фронт" для наказания российских преступников

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Киев, Пятница 09 декабря 2022 12:52
Зеленский призвал создать "правовой фронт" для наказания российских преступников Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Страны-партнеры и международные организации должны объединиться и создать единый "правовой фронт", чтобы помочь Украине привлечь к ответственности российских преступников.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на конференции "UA: Права человека в темные времена".

"Для восстановления справедливости для нашего государства нужно максимально возможное сотрудничество с правозащитным сообществом, со всеми международными партнерами. Должен быть единственный правовой фронт, который преодолеет российскую геноцидную политику", - отметил гарант.

Зеленский призвал партнеров и правозащитников помочь Украине восстановить справедливость и защитить права граждан в условиях российской агрессии.

"Поэтому я обращаюсь ко всем государственным чиновникам и представителям общественности, которые заботятся о людях, представителях разных организаций, представителях международных правозащитных организаций, агентств работать сейчас скоординировано для восстановления нарушенных войной прав людей и для привлечения агрессора к ответственности", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что необходимо создать специальную формулу сотрудничества. По мнению главы государства, механизм сотрудничества омбудсменов может помочь Украине защитить права граждан. Зеленский добавил, что для усиления сотрудничества в Украину прибыл глава Международного института омбудсмена Крис Филд.

Напомним, ранее в Офисе президента объяснили, почему международный уголовный суд в Гааге не может стать площадкой для трибунала над российскими преступниками.

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