Зеленський запропонував Росії розпочати виведення своїх військ на Різдво

"Я пропоную скликати спеціальний саміт - Global Peace Formula Summit - щоб визначитися, як і коли ми зможемо реалізувати пункти української формули світу. Пропоную вам, як і іншим сумлінним державам, виявити своє лідерство у реалізації формули світу або конкретних її пунктів. Пропонуємо Росії здійснити конкретний дипломатичний крок до врегулювання, про який у Москві так багато говорять", - відмітив Зеленський у виступі.

Президент України також запропонував Росії хоча б спробувати довести, що вона здатна відмовитись від агресії. Було б вірно саме на це Різдво розпочати виведення російських військ із міжнародно визнаної території України.

"Якщо Росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій. Я сподіваюся, що ви підтримаєте наш заклик, тому що це глобальний інтерес і частина нашої формули світу. Я не бачу причин, чому Росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із Москви покаже, чого там справді хочуть", - наголосив глава держави, звертаючись до лідерів G7.