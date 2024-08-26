Зеленський закликав партнерів допомогти захистити небо України, як на Близькому Сході

Він зазначив, що російські ракети і дрони сьогодні завдавали ударів по різних регіонах України, зокрема, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій, Хмельницькій областях та Тернопільщині.

Зеленський наголосив, що українські Сили протиповітряної оборони могли б зробити значно більше для захисту життя мирних жителів, якби авіація європейських сусідів діяла спільно з українськими літаками F-16 та ППО.

"Якщо така єдність ефективно спрацювала на Близькому Сході, то вона повинна працювати і в Європі, де життя має однакову цінність", - підкреслив президент.