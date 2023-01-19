Зеленський закликав партнерів у Давосі: хочете допомогти - допоможіть, без діалогу

"Україні потрібно захищати наші слабкі місця. Захищати ті місця разом з партнерами, куди б'є ворог. Air Defense System - це слабке місце у нас. По нас б'ють іранські дрони і вже не десятки, ми вже бачимо сотні. Зараз Росія готується застосувати ще один пакет, я не знаю на скільки днів, тижнів чи місяців вони хочуть це розтягнути", - зазначив глава держави.

Він додав, що Україна може протистояти Росії відбивати масовані атаки і знає, скільки для цього потрібно. Зеленський додав, що партнери знають енергетичну інфраструктуру нашої держави та всі ці місця, куди може бити Росія, аби зробити черговий блекаут.

Також, за словами президента, Україні необхідна відповідна техніка, аби деокупувати свої території і системи, які можуть працювати на більшу дистанцію. Мова не йде про територію РФ, а саме тимчасово окуповані території.

"Це не початок COVID-19, коли всі шукали вакцину. Вакцина проти російської тиранії, вакцина проти цієї зброї вона є, відома. Є лист держав, у яких це, є конкретний лист від нас, що нам потрібно. Хочете допомогти - допоможіть. Без діалогу. Просто допоможіть", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час виступу у Давосі дорікнув Німеччині щодо затягування рішення про надання танків. Він зазначив, що у цьому питанні не повинно бути зволікань.

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