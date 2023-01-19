Зеленский призвал партнеров в Давосе: хотите помочь - помогите, без диалога

"Украине нужно защищать наши слабые места. Защищать те места вместе с партнерами, куда бьет враг. Air Defense System - это слабое место у нас. По нам бьют иранские дроны и уже не десятки, мы уже видим сотни. Сейчас Россия готовится применить еще один пакет, я не знаю, на сколько дней, недель или месяцев они хотят это растянуть", - отметил глава государства.

Он добавил, что Украина может противостоять России, отбивать массированные атаки и знает, сколько для этого нужно. Зеленский добавил, что партнеры знают энергетическую инфраструктуру нашего государства и все эти места, куда может бить Россия, чтобы сделать очередной блэкаут.

Также, по словам президента, Украине необходима соответствующая техника для деоккупации своих территорий и системы, которые могут работать на большую дистанцию. Речь не идет о территории РФ, а именно временно оккупированных территориях.

"Это не начало COVID-19, когда все искали вакцину. Вакцина против российской тирании, вакцина против этого оружия она есть, известна. Есть письмо государств, в которых это, есть конкретное письмо от нас, что нам нужно. Хотите помочь - помогите. Без диалога. Просто помогите", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский во время выступления в Давосе упрекнул Германию в затягивании решения о предоставлении танков. Он отметил, что в этом вопросе не должно быть промедлений.

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