Зеленський закликав нового прем'єра Ірландії розпочати переговори про гарантії безпеки

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, після саміту НАТО, який пройшов у Вільнюсі минулого року, низка країн розпочала двосторонні переговори з Україною для того, щоб підписати угоду про гарантії безпеки.

Наразі такі переговори, зокрема, ведуть з: США, Японією, Румунією, Норвегією, Іспанією, Грецією, Латвією та ЄС.

При цьому угоди підписали з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами та Фінляндією.

Зазначимо, остання країна, з якою Україна підписала таку угоду, - Фінляндія. Це сталося під час візиту фінського президента Олександра Стубба до Києва.

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