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Зеленський закликав нового прем'єра Ірландії розпочати переговори про гарантії безпеки

Середа 10 квітня 2024 19:52
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Зеленський закликав нового прем'єра Ірландії розпочати переговори про гарантії безпеки Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 10 квітня, провів розмову з новообраним прем'єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Зеленського в Telegram.

Президент також подякував Ірландії за незмінну підтримку України.

"Наголосив на участі Ірландії в імплементації нашої "формули миру" та запросив прем'єр-міністра відвідати Глобальний саміт миру, що відбудеться незабаром", - йдеться в повідомленні Зеленського.

Президент окремо наголосив на необхідності розпочати двосторонні переговори щодо українсько-ірландської угоди про безпеку в рамках Вільнюської декларації "Великої сімки".

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, після саміту НАТО, який пройшов у Вільнюсі минулого року, низка країн розпочала двосторонні переговори з Україною для того, щоб підписати угоду про гарантії безпеки.

Наразі такі переговори, зокрема, ведуть з: США, Японією, Румунією, Норвегією, Іспанією, Грецією, Латвією та ЄС.

При цьому угоди підписали з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами та Фінляндією.

Зазначимо, остання країна, з якою Україна підписала таку угоду, - Фінляндія. Це сталося під час візиту фінського президента Олександра Стубба до Києва.

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