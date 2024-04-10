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Зеленский призвал нового премьера Ирландии начать переговоры о гарантиях безопасности

Среда 10 апреля 2024 19:52
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Зеленский призвал нового премьера Ирландии начать переговоры о гарантиях безопасности Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Владимир Зеленский сегодня, 10 апреля, провел разговор с новоизбранным премьер-министром Ирландии Саймоном Гаррисом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Зеленского в Telegram.

Президент также поблагодарил Ирландию за неизменную поддержку Украины.

"Подчеркнул участие Ирландии в имплементации нашей "формулы мира" и пригласил премьер-министра посетить Глобальный саммит мира, который состоится вскоре", - говорится в сообщении Зеленского.

Президент отдельно подчеркнул необходимость начать двусторонние переговоры по украинско-ирландскому соглашению о безопасности в рамках Вильнюсской декларации "Большой семерки".

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, после саммита НАТО, который прошел в Вильнюсе в прошлом году, ряд стран начал двусторонние переговоры с Украиной для того, чтобы подписать соглашение о гарантиях безопасности.

Сейчас такие переговоры, в частности, ведут с: США, Японией, Румынией, Норвегией, Испанией, Грецией, Латвией и ЕС.

При этом соглашения подписали с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами и Финляндией.

Отметим, последняя страна, с которой Украина подписала такое соглашение, - Финляндия. Это произошло во время визита финского президента Александра Стубба в Киев.

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