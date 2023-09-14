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Зеленський закликав Корею розвивати бізнес в Україні

Четвер 14 вересня 2023 18:49
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Зеленський закликав Корею розвивати бізнес в Україні Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром земель, інфраструктури та транспорту Вон Хі Рьоном і представниками корейського бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського.

Він закликав Корею до активної роботи на українському ринку. Зеленський впевнений, що така співпраця дасть змогу забезпечити нові робочі місця й нове економічне зростання як для України, так і для Кореї.

Він підкреслив важливість представництв корейських бізнесів в Україні.

Президент України також подякував Кореї за надання 2,3 млрд доларів допомоги на відновлення нашої держави.

Окремо президент наголосив на необхідності захисту українського неба. Він вже раніше обговорював це питання з лідером Південної Кореї Юн Сук Йолем.

Відносини України та Кореї

У червні 2023 року президент Південної Кореї Юн Сук Йоль відвідав Україну. Він зустрівся із Зеленським та пообіцяв надати пакет допомоги нашій державі.

Нещодавно Юн Сук Йоль повідомив, що Південна Корея надасть Україні допомогу на 2,3 млрд доларів.

Окрім того, Reuters писало, що Південна Корея в наступному році надасть фінансову допомогу Україні в розмірі 394 млн доларів.

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