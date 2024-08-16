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Зеленський закликав Індію доєднатись до комюніке Саміту миру

Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський запросив Індію доєднатись до комюніке Саміту миру. Це відбулось під час зустрічі з новим послом Республіки Індія Раві Шанкара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

Сьогодні під час зустрічі Зеленський привітав посла Індії з початком дипломатичної місії в нашій країні. Глава держави подякував за долучення Індії до просування Формули миру та участь у першому Саміті миру.

Водночас президент висловив сподівання, що Індія приєднається до комюніке Саміту миру.

"Окремо обговорили питання торговельно-економічної співпраці та інші перспективні напрями двосторонньої взаємодії", - додав президент.

Саміт миру

Нагадаємо, що в середині червня цього року у Швейцарії пройшов перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Загалом участь у саміті взяли делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

За підсумками саміту більшість учасників підписали підсумкову декларацію Саміту миру. Зокрема свій підпис поставили 80 країн і 4 організації.

Однак Індія, Бразилія, Таїланд та кілька інших країн не підписали комюніке. У МЗС Індії пояснили, чому країна не підписала декларацію Саміту миру.

Зауважимо, що до документа можуть долучитися будь-які країни й після завершення саміту.

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ІндіяСаміт мируВійна Росії проти України