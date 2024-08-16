Зеленський закликав Індію доєднатись до комюніке Саміту миру

Саміт миру

Нагадаємо, що в середині червня цього року у Швейцарії пройшов перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Загалом участь у саміті взяли делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

За підсумками саміту більшість учасників підписали підсумкову декларацію Саміту миру. Зокрема свій підпис поставили 80 країн і 4 організації.

Однак Індія, Бразилія, Таїланд та кілька інших країн не підписали комюніке. У МЗС Індії пояснили, чому країна не підписала декларацію Саміту миру.

Зауважимо, що до документа можуть долучитися будь-які країни й після завершення саміту.

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