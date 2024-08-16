ua en ru
Пт, 16 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський закликав Індію доєднатись до комюніке Саміту миру

Україна, П'ятниця 16 серпня 2024 22:39
UA EN RU
Зеленський закликав Індію доєднатись до комюніке Саміту миру Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський запросив Індію доєднатись до комюніке Саміту миру. Це відбулось під час зустрічі з новим послом Республіки Індія Раві Шанкара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

Сьогодні під час зустрічі Зеленський привітав посла Індії з початком дипломатичної місії в нашій країні. Глава держави подякував за долучення Індії до просування Формули миру та участь у першому Саміті миру.

Водночас президент висловив сподівання, що Індія приєднається до комюніке Саміту миру.

"Окремо обговорили питання торговельно-економічної співпраці та інші перспективні напрями двосторонньої взаємодії", - додав президент.

Саміт миру

Нагадаємо, що в середині червня цього року у Швейцарії пройшов перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Загалом участь у саміті взяли делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

За підсумками саміту більшість учасників підписали підсумкову декларацію Саміту миру. Зокрема свій підпис поставили 80 країн і 4 організації.

Однак Індія, Бразилія, Таїланд та кілька інших країн не підписали комюніке. У МЗС Індії пояснили, чому країна не підписала декларацію Саміту миру.

Зауважимо, що до документа можуть долучитися будь-які країни й після завершення саміту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Індія Саміт миру Війна Росії проти України
NEWS
Чи надовго ЗСУ зайшли до Курської області: думка експерта
Чи надовго ЗСУ зайшли до Курської області: думка експерта
DAILY
Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку