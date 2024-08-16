Зеленский призвал Индию присоединиться к коммюнике Саммита мира

Украинский президент Владимир Зеленский пригласил Индию присоединиться к коммюнике Саммита мира. Это произошло во время встречи с новым послом Республики Индия Рави Шанкара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

В то же время президент выразил надежду, что Индия присоединится к коммюнике Саммита мира.

Сегодня во время встречи Зеленский поздравил посла Индии с началом дипломатической миссии в нашей стране. Глава государства поблагодарил за приобщение Индии к продвижению Формулы мира и участие в первом Саммите мира.

Саммит мира

Напомним, что в середине июня этого года в Швейцарии прошел первый Глобальный саммит мира по инициативе Украины. Всего в саммите приняли делегации из 92 стран и 8 мировых организаций.

По итогам саммита большинство участников подписали итоговую декларацию Саммита мира. В частности, свою подпись поставили 80 стран и 4 организации.

Однако Индия, Бразилия, Таиланд и несколько других стран не подписали коммюнике. В МИДе Индии объяснили, почему страна не подписала декларацию Саммита мира.

Заметим, что в документ могут присоединиться любые страны и после завершения саммита.

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